La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que existe la posibilidad de que el llamado “Plan B” en materia electoral y que hoy entra a discusión en comisiones, podría no sea aprobado en el Senado.

“Sí. Es que es igual que el Plan A. Yo tengo una responsabilidad con el pueblo a la que no voy a renunciar nunca. Nunca. Y esa responsabilidad la cumplo al enviar una iniciativa. ¡Ah! Ya depende de los senadores cómo van a votar. Entonces que digan: ‘¡Ay, fue derrotado el Plan B!’ Para mí no es derrota, al revés, quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra de los privilegios”.

Sheinbaum explicó que su propuesta contiene dos ejes principales: reducción de privilegios en distintos espacios del sistema político, incluyendo regidurías, congresos locales y Senado; y modificación del mecanismo de revocación de mandato. (Por Arturo García Caudillo)