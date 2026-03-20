Aún no ha sido analizada en comisiones del Senado y ya es un hecho que la reforma político electoral conocida como Plan B, sufrirá modificaciones, reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que algo faltó que le agregaran en Palacio Nacional.

“Se va a fortalecer la parte de equidad para las mujeres, de igualdad para las mujeres. La senadora Malú Mícher está haciendo una propuesta y nos parece muy bien para fortalecer la participación de las mujeres en los procesos electorales y en la representación popular. Entonces va a haber esa inclusión en la propuesta, con la que nosotros estamos de acuerdo”.

Y aunque al interior del PT, partido aliado de Morena, aún deben ponerse de acuerdo, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró confiada en que el Plan B será aprobado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. (Por Arturo García Caudillo)