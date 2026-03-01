Luego de que Notisistema revelara la reinstalación de un mini casino que regresó a operar meses después de su aseguramiento, este viernes elementos de la Policía de Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisaría de Guadalajara desmantelaron un bingo clandestino en la Zona Centro de la Perla Tapatía, asegurando nueve máquinas tragamonedas.

El operativo se realizó de manera coordinada en los cruces de Joaquín Angulo y Belén, cerca del Centro Histórico.

Mediante un monitoreo dinámico, las autoridades diseñaron una intervención focalizada.

En el lugar, personal de Inspección y Vigilancia notificó a un empleado sobre las violaciones al reglamento.

Al negocio se le colocaron sellos de clausura, mientras que las máquinas de azar fueron puestas a disposición del ayuntamiento de Guadalajara.

Este tipo de dispositivos violan el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, por lo que la Fiscalía General de la República también tomará conocimiento del caso. (Por Edgar Flores Maciel)