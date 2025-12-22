El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que la planta de ciclo combinado proyectada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será instalada en otro municipio del estado, luego de que se cancelara su construcción en Juanacatlán debido a la oposición de habitantes y autoridades locales.

“Por la negativa pública que tuvo el municipio de Juanacatlán, la planta de ciclo combinado ha cambiado de ubicación, eso no quiere decir que se vaya a cancelar en Jalisco, sí va a hacerse la planta de generación eléctrica, sin embargo, va a ser en otro municipio. No va a ser en Juanacatlán, no va a ser en El Salto, no tendrá absolutamente nada que ver con el río Santiago”.

La reubicación del proyecto obedece a la oposición de la población de Juanacatlán, que argumentó que la planta podría

generar mayores afectaciones a los habitantes y contribuir a la contaminación del río Santiago. (Por Marck Hernández)