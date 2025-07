La presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, presentó ante el Congreso de Jalisco una iniciativa para que el SIAPA autorice nuevos descuentos a usuarios afectados por deficiencias en el servicio.

La propuesta busca beneficiar a habitantes de al menos 30 colonias del municipio con descuentos del 50 por ciento en casos de agua turbia o de mala calidad, y hasta del 100 por ciento en facturación, recargos y gastos de ejecución para quienes no reciben suministro.

“A fin de que autorice al SIAPA aplicar descuentos del 50 por cirnto sobre los montos facturados a usuarios de aquellas colonias donde el suministro de agua sea turbio o de mala calidad y un descuento de hasta el 100 por ciento sobre los montos facturados, recargos y gastos de ejecución a personas usuarias que no cuenten con el suministro de agua potable”.

La alcaldesa subrayó que, a diferencia de los ajustes ya otorgados en 31 colonias, esta vez los descuentos no estarían condicionados. Además, criticó los cortes de agua que han afectado al municipio, situación que la llevó a solicitar apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para el reparto de agua en pipas.