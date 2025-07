Tras el paro de actividades ocurrido la mañana de este martes por parte de choferes de rutas troncales y alimentadoras de Mi Macro Periférico, que afectó a más de 100 mil usuarios durante más de tres horas, la Secretaría del Transporte advirtió que analizará posibles acciones legales contra quienes interrumpan el servicio. La dependencia aclaró que el paro no fue total y que el servicio nunca se detuvo por completo. Según Setran, la huelga surgió de desacuerdos entre la empresa Peribús Metropolitano y el sindicato de operadores. Aunque se ofrecieron disculpas a los usuarios, la autoridad estatal insistió en que no se permitirá que se vulnere un servicio público esencial. Los conductores exigieron mejores condiciones laborales, un aumento salarial prometido desde hace tres años y servicios básicos como acceso a sanitarios en las estaciones. Por su parte, líderes sindicales advirtieron que, si no se cumplen los acuerdos alcanzados, se podría reactivar la suspensión del servicio. (Por Edgar Flores Maciel)