Tras su instalación, la Comisión Especial para dictaminar el cambio de gobierno en Bolaños anunció una propuesta de decreto para avalar que dicho municipio pueda transitar de un régimen de gobierno de partidos políticos a uno de usos y costumbres de la comunidad wixárika.

El diputado Miguel de la Rosa señaló que tienen hasta el 25 de marzo para publicar el decreto que daría el aval para el cambio de gobierno.

“Se decreta el cambio de régimen de elección de autoridades municipales en el municipio de Bolaños, transitando del sistema de partidos políticos al régimen de sistemas normativos internos de acuerdo a sus usos y costumbres. En el segundo, se excluye la postulación e intervención de partidos políticos exclusivamente para el municipio de Bolaños en el proceso electoral 2026 – 2027”.

Se establece que habrá mesas de diálogo con toda la población del municipio para que sea inclusivo el proceso.

Todavía faltan dos impugnaciones por resolverse por parte del Tribunal Electoral Federal. (Por Marck Hernández)