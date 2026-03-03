El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cortará todo comercio con España tras desacuerdos por la operación militar en Irán y cuestionó la cooperación de Reino Unido.

Desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que no necesita nada de España y criticó su postura respecto al uso de bases militares.

También expresó decepción hacia Reino Unido, aunque dijo mantener una buena relación.

El mandatario reconoció que el conflicto con Irán podría mantener elevados los precios del petróleo durante un periodo, con posibles efectos económicos.