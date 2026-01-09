A finales de junio vence el plazo para registrar el teléfono celular, pero de no hacerlo se le suspenderá el servicio, advierte Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

“Tenemos para las lineas que están actualmente están activas, tenemos un plazo de seis meses, prácticamente empezando el día de hoy hasta finales del mes de junio para realizar este procedimiento. La consecuencia de no hacerlo, en caso de que se nos haya pasado este límite, este tiempo límite es que sufriremos una suspensión temporal del servicio y el teléfono solamente lo podremos utilizar para recibir alertas tempranas, para realizar llamadas de emergencia”.

Ricardo Castañeda aclara que se suspenderá el servicio hasta que se registre el celular, pero el usuario no pierde la linea, ni el saldo. Tampoco se le cancela el contrato. (Por Gricelda Torres Zambrano)