Con la participación de al menos cuatro secretarios de Estado, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, llevará a cabo su reunión Plenaria previa al tercer periodo de sesiones de la 66 Legislatura, el próximo 30 de agosto, así lo comenta el coordinador morenista, Ricardo Monreal.

“Estamos intentando invitar para que acudan a la Plenaria, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Seguridad, García Harfuch; la secretaria de Desarrollo Social o de Bienestar, Ariadna Montiel; y la consejera jurídica, para ver todo el paquete legislativo. Ellos cuatro, cinco, prácticamente. Hacienda, es probable, agregar Hacienda”.

En cuanto a la apertura del periodo ordinario, Monreal confirmó que dará inicio con la entrega del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, el cual llegará a San Lázaro en las manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. (Por Arturo García Caudillo)