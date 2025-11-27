Podaron y abandonaron las ramas con todo y troncos sobre la banqueta de avenida Patria al cruce con calle Montemorelos en la colonia Rinconada La Calma en Zapopan.

Reyna Cabrera, comerciante de la zona, denuncia que la basura orgánica la dejaron desde la semana pasada y no fueron por ella.

“-¿Cuándo le mocharon?- El viernes en la tarde -¿el viernes y que les dijeron se las van a llevar o no?- Yo llamé ayer para reportar pero no han venido -¿No han venido, ni se arriman ni nada, nomás le mocharon, verdad?- Sí le cortaron las ramas y lo dejaron ahí zumbado. Y obstaculiza porque cada vez que alguien viene para acá, tienen que darle por abajo -¿Y se está echando a perder, ya huele a que se están pudriendo las ramas?- Sí trae mosquitos y moscas”

Vecinos, comerciantes y hasta estudiantes de avenida Patria piden al Ayuntamiento de Zapopan retirar las ramas abandonadas. (Poe Gustavo Cárdena)