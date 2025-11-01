La presidenta Claudia Sheinbaum podría viajar a Washington la próxima semana, pero quizás ni siquiera se reúna con su homólogo estadounidense Donald Trump.

“El tema es: fuí invitada por la FIFA para asistir al sorteo, entonces, obviamente cuando asistes a un país extranjero tienes que también tener la invitación del país extranjero, pues no solamente es la FIFA, y ver las condiciones en las que se celebraría. Entonces estamos viendo si va a ir el ministro Carney, si el presidente Trump ya confirmó que va a estar y a partir de ahí, que este trabajo lo está haciendo Relaciones Exteriores, pues ya podríamos informarles a todos. Pero esencialmente el evento del viernes 5 de diciembre es el sorteo de la FIFA para definir horarios, quién va a competir con quién, qué son los sorteos que se hacen y va a ser en Washington”.

Por eso, reitera que podría haber reunión con Trump, pero no tiene la seguridad de que eso vaya a ocurrir. (Por Arturo García Caudillo)