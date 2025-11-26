Durante un bloqueo carretero en la autopista Guadalajara–Morelia, agentes de la Policía Estatal de Caminos facilitaron el paso a una familia cuyo hijo, de cinco años, requería una cirugía urgente en Coatzacoalcos, Veracruz.

El incidente ocurrió cuando Elena y su hijo, quienes viajaban en un autobús procedente de Tijuana, informaron a los oficiales que el menor debía ser intervenido para tratar un quiste aracnoideo que le provocó hidrocefalia, por lo que el tiempo de traslado era determinante.

Ante la emergencia, los policías activaron el protocolo correspondiente y lograron, mediante diálogo con los manifestantes, que se permitiera el avance del vehículo. Los uniformados escoltaron el autobús hasta el kilómetro trescientos noventa, a la altura de Vista Hermosa, asegurando que la familia continuara su camino hacia Michoacán con dirección a Veracruz. (Por Edgar Flores Maciel)