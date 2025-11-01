Un intenso operativo de fuerzas federales se mantiene activo en el Parque Hundido, en la colonia Virreyes de Zapopan, tras el presunto plagio de dos agentes pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch.

De acuerdo con la Comisaría de Zapopan, que fungió inicialmente como primer respondiente, en el sitio fue localizado un vehículo de reciente modelo con impactos de bala y manchas hemáticas. Posteriormente, corporaciones federales asumieron el control del área, así como de las investigaciones y el procesamiento de indicios.

Aunque las autoridades han mantenido hermetismo respecto al caso, fuentes cercanas señalan que los dos agentes que viajaban en el vehículo habrían sido privados de su libertad por un grupo armado. La zona permanece resguardada y, de forma paralela, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en distintos puntos de la metrópoli para dar con el paradero de los elementos desaparecidos. (Por Edgar Flores Maciel)