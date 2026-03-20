Elementos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) de Guadalajara localizaron a una mujer de 70 años que se encontraba desorientada en la colonia Postes Cuates y lograron reunirla con su familia.

El reporte se recibió a través del C5, donde se alertó sobre la presencia de la adulta mayor en los cruces de Calzada Juan Pablo II y Circunvalación. La mujer, originaria de Ciudad Guzmán, explicó que había salido de la casa de su hijo, pero perdió el rumbo.

Mediante la aplicación de protocolos de búsqueda y el uso de tecnología, así como con la descripción proporcionada por la propia mujer, los oficiales lograron ubicar el domicilio.

El hijo confirmó que su madre había salido temprano y que probablemente se desorientó. Tras verificar que se encontraba en buen estado de salud, la mujer fue entregada a su familia. (Por Edgar Flores Maciel)