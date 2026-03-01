El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los países de la OTAN por no sumarse a una operación para abrir el estrecho de Ormuz, cerrado en el contexto del conflicto con Irán.
A través de redes sociales, calificó de “cobardes” a los aliados por no participar, pese a —según dijo— coincidir en frenar el desarrollo nuclear iraní.
Trump afirmó que la negativa impacta en los precios del petróleo y aseguró que, sin Estados Unidos, la OTAN carece de fuerza.
Además, reprochó a países como Australia, Japón y Corea del Sur por rechazar la formación de una coalición militar, al considerar que no es su conflicto.
El mandatario sostuvo que Washington no depende del apoyo externo.
Trump lanza críticas a la OTAN por no intervenir en conflicto con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los países de la OTAN por no sumarse a una operación para abrir el estrecho de Ormuz, cerrado en el contexto del conflicto con Irán.