El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los países de la OTAN por no sumarse a una operación para abrir el estrecho de Ormuz, cerrado en el contexto del conflicto con Irán.

A través de redes sociales, calificó de “cobardes” a los aliados por no participar, pese a —según dijo— coincidir en frenar el desarrollo nuclear iraní.

Trump afirmó que la negativa impacta en los precios del petróleo y aseguró que, sin Estados Unidos, la OTAN carece de fuerza.

Además, reprochó a países como Australia, Japón y Corea del Sur por rechazar la formación de una coalición militar, al considerar que no es su conflicto.

El mandatario sostuvo que Washington no depende del apoyo externo.