Elementos de la Policía del Estado de Jalisco aseguraron aproximadamente 500 kilogramos de marihuana durante un recorrido de vigilancia en los límites con Nayarit, informó la corporación estatal.

El hallazgo ocurrió sobre la carretera San Marcos–Amatlán de Cañas, a la altura del kilómetro 3+500, cuando un ciudadano alertó a los oficiales de la Policía Estatal de Caminos sobre un bulto cubierto con plástico negro entre la maleza de un predio cercano.

Al realizar la inspección, los uniformados localizaron 52 paquetes de plástico, seis costales y cuatro montones de marihuana, con un peso total estimado en media tonelada. El cargamento fue asegurado en el sitio y quedó bajo resguardo policial.

La Fiscalía General de la República (FGR) fue notificada del hallazgo, y un agente del Ministerio Público Federal ordenó el aseguramiento y traslado de la droga para continuar con las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)