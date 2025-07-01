Fortalecer y vigilar el sistema de vacunación infantil es fundamental para contener el brote de sarampión que atraviesa Jalisco, advirtió el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Héctor Raúl Pérez Gómez. De acuerdo con cifras oficiales, 26 de los 122 casos confirmados en la entidad corresponden a niños de entre 5 y 9 años.

“Se han confirmado casos en pacientes que tienen desde los dos meses de edad hasta los 55 años, pero el grupo más afectado corresponde a niños de 5 a 9 años. En este caso, 26 de los 122 casos corresponden a ese grupo de edad; el 52% de los casos corresponde a mujeres”.

Pérez Gómez reiteró que los contagios en menores y adultos obedecen principalmente a esquemas incompletos o ausencia de vacunación, por lo que insistió en la importancia de revisar las cartillas de inmunización y acudir a los centros de salud para completar las dosis correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)