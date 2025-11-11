La Policía Vial de Jalisco confirmó el asesinato de dos de sus oficiales, identificadas como Libna Mata Villegas, de cuarenta años, y Gisela Ceballos Quezada, de veintiocho. Los cuerpos fueron localizados la mañana de este martes en el cruce de las calles San Pablo y San José, en la colonia Lomas de San Juan, en el municipio de El Salto.

Ambas agentes, adscritas a la Región XII El Salto, ingresaron a la corporación el primero de mayo de dos mil dieciocho, acumulando siete años y seis meses de servicio.

En un comunicado, la institución condenó “enérgicamente este artero ataque” y destacó que las oficiales se desempeñaron con “compromiso, disciplina y un profundo sentido del deber”.

La corporación expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de las víctimas.

La investigación fue turnada a la Fiscalía del Estado de Jalisco, instancia responsable de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y dar con los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)