La presidenta Claudia Sheinbaum informa que, producto de las redadas migratorias en Estados Unidos, se han levantado treinta quejas por presuntas violaciones de derechos humanos.

“Son 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que han sido presentadas. ¿Qué hacemos nosotros? Con los consulados apoyamos y se apoya económicamente para que se contraten abogados para que las víctimas puedan presentar su denuncia y llevar los juicios en Estados Unidos. Nosotros no estamos de acuerdo con el trato de las y los mexicanos como criminales. Si alguien cometió algún delito tiene que llevar su proceso en Estados Unidos. Pero las y los mexicanos, y se lo he dicho al presidente Trump, lo he dicho públicamente, se lo dije al secretario del Departamento de Estado, fortalecen la economía de Estados Unidos”.

Por tal motivo, la red consular mexicana en Estados Unidos continúa brindando apoyo a nuestros connacionales, tanto en materia legal como económica. (Por Arturo García Caudillo)