Sin precisar la cifra, el comisario de la Policía Vial en Jalisco, Jorge Alberto Arizpe, confirmó que ya se emitieron las primeras multas a conductores que no realizaron el cambio a las nuevas placas vehiculares.

El funcionario aclaró que no existe una persecución dirigida contra este tipo de infractores.

“Infracciones sí ha de haber, pero ha de haber unas cuantas, pocas; pero ya le digo que van acompañadas por otra infracción, o sea, por otro acto de molestia, como por decir el pasarse un alto, o estacionarse mal, o ir a exceso de velocidad, equis cosa; pero aparte de eso no trae lo de las placas, pues yo considero que cinco meses fueron suficientes para sacar placas”.

Arizpe recalcó que no hay operativos especiales ni retenes para detectar a automovilistas con placas antiguas. (Por Edgar Flores Maciel)