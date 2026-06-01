El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue localizado esta tarde en las inmediaciones del río Santiago, en el municipio de Zapotlanejo.

El reporte lo realizaron ciudadanos que alertaron a la cabina de emergencias sobre la presencia de dos cadáveres en el cuerpo de agua, lo que movilizó a diversas unidades de rescate urbano y de policía municipal.

Al arribo, las autoridades confirmaron que se trataba únicamente de un cuerpo, con aproximadamente dos meses de evolución cadavérica.

Por las prendas y los indicios disponibles se determinó que corresponde a una mujer.

Personal forense acudió al lugar y, con apoyo de rescatistas, extrajo el cadáver para trasladarlo a sus instalaciones.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. (Por Edgar Flores Maciel)