Elementos activos y jubilados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se manifestaron en el Zócalo capitalino para exigir la destitución de mandos y mejores condiciones de seguridad durante operativos.

La protesta surge tras los hechos del 2 de octubre, cuando varios agentes resultaron con quemaduras durante los disturbios en la marcha conmemorativa del movimiento estudiantil de 1968.

Los inconformes denunciaron falta de respaldo institucional y de equipo adecuado.