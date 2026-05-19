Elementos de la Comisaría de Guadalajara iniciaron un taller especializado en métodos alternos de solución de conflictos.

La capacitación, impartida por el Instituto de Justicia Alternativa, tendrá una duración de 40 horas y busca dotar a los oficiales de herramientas de mediación y conciliación para atender conflictos vecinales y comunitarios.

Autoridades señalaron que el propósito es consolidar un modelo de seguridad más humano y preventivo.