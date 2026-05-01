El Gobierno de Jalisco informó que reforzará los protocolos de vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos marítimos ante el brote de ébola declarado emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud.

El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que las medidas cobrarán mayor relevancia rumbo al Mundial debido a la visita de la selección de ese país, que jugará el 23 de junio en Guadalajara.

El funcionario señaló que el principal monitoreo estará enfocado en aficionados provenientes de países con casos activos, como República Democrática del Congo y Uganda, aunque consideró poco probable la llegada de casos sospechosos al estado.