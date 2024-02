Policías de Zapopan ponen el mal ejemplo y dejan al ayuntamiento todos los días miles de pesos en ingresos producto de infracciones.

Esto ocurre en el exterior de las instalaciones de la policía municipal de Zapopan sobre la avenida boulevard Panamericano.

Sobre la calle hay un espacio para que sean estacionadas motocicletas, pero cuando se llena este lugar los motociclistas deja sus vehículos sobre un espacio de la banqueta, que si bien no impide con libertad el paso peatonal, sigue siendo la banqueta.

“Pues sí, sí me ha tocado que me infraccionen. Sabe cuanto sale la multa? Pues sí sale algo carita. Y por qué se estaciona? Porque prácticamente no hay más estacionamientos para las motos”.

La multa por estacionar aquí una motocicleta cuesta cinco mil pesos es decir, las más de 30 motos encontradas esta mañana generaron ingresos al municipio por más de 150 mil pesos.

Otra irregularidad es que la mayoría de las motos estacionadas, sean de policías o no, no tienen placas para que no puedan ser multadas. (Por José Luis Escamilla)