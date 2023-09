Por error de la Disciplinaria el Guadalajara no pudo vencer en la meza al Mazatlán. La propia Comisión reconoce que se equivocó en el caso del jugador José Joaquín Esquivel, quien estuvo en la banca en el juego ante las Chivas, pese a haber acumulado 5 tarjetas de amonestación en lo que va del Torneo, 3 con Necaxa y 2 con el cuadro Mazatleco; sin embargo, la apelación de Chivas no procedió por que la Disciplinaria reconoció que cometió un error al no avisar en el “Reporte Oficial de Sanciones” a efecto de que se cumpliera el castigo del jugador, quien por lo pronto ya quedó inhabilitado pero para el siguiente juego del Mazatlán.

(Por Manuel Trujillo Soriano)