Los Tigres no se cansan de ganar trofeos y este miércoles ganaron la Campeones Cup al vencer en Estados Unidos 4-2 en penales a LAFC luego del 0-0 en el tiempo regular. La figura fue nuevamente el arquero argentino Nahuel Guzmán al detener los disparos a Timothy Tillman y Ryan Hollingshead para colaborar en la corona que logró el cuadro regio.

Por los del Norte anotaron los goles desde los once pasos: André Pierre Gignac, Nico Ibáñez, Guido Pizarro y Jesús Angulo.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadores debido a las expulsiones de Diego Palacios por Los Ángeles FC y Rafael Carioca por Tigres.

“Podemos cometer errores, pero la actitud de triunfo siempre está por delante. Este equipo es impresionante cuando olfatea que puede ganar. El nivel emocional nos empuja siempre a estar a tope. No hay una clave para definir lo de estos muchachos, es un montón de cosas que redondean a este equipo que nunca se da por vencido, que pase lo que pase siguen luchando, no dan un balón por perdido y saben resolver ante rivales de esta calidad”, dijo el técnico Siboldi. (Por Martín Navarro Vásquez)