Por falsear información sobre un fallecimiento, tres elementos de la Policía Municipal de Acatlán de Juárez fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad.

El 12 de marzo de 2021, estos elementos atendieron un servicio sobre el deceso de una persona en el campo. Los policías informaron al agente del Ministerio Público que la persona murió por broncoaspiración, según les dijo el médico municipal, por lo que al no haber hecho criminal el asunto no se investigó.

La madre de la víctima denunció que su hijo no estaba enfermo y se querelló contra los policías y el médico municipal, pues por las causas de la muerte, a ella no la querían indemnizar los patrones de su hijo. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción reveló que los elementos Jackeline “N”, Oscar Alejandro “N” y Hugo Gabriel “N” mintieron en su informe y el médico de guardia nunca estuvo presente. Su actuar impidió conocer las causas reales de la broncoaspiración.

Los elementos no pisarán la cárcel, pero sí deberán estarse presentando periódicamente a firmar al juzgado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)