Por falta de dinero y materiales, el SIAPA no repara la tubería quebrada en la privada Tizapán en la colonia Atlas en Guadalajara. Esta fue la respuesta que recibieron los habitantes afectados por parte de trabajadores del organismo.

Todo el temporal de lluvias 2025 han padecido inundaciones y las aguas del drenaje llenan la calle y sus viviendas. Así lo denuncia Martha Gutiérrez.

“-¿Y qué les dijeron en el SIAPA?- Que está quebrado el tubo, el drenaje principal de aquí hasta la esquina. Que no hay dinero ni presupuesto ni tubos hasta dentro de dos meses probablemente -¿Qué le vamos a hacer?- No sabemos -¿Aguantarse las lluvias?- No se nos va a meter la suciedad, está sucio está feo, no podemos hacer del baño, no podemos hacer nada”.

Sobre la privada Tizapán hay al menos 35 viviendas, son al menos 100 habitantes, quienes padecen, inundaciones y contaminación por agua de drenaje. (Por Gustavo Cárdenas)