Mal y de malas la están pasando este temporal de lluvias 2025, los habitantes de la privada Tizapán en la colonia Atlas, en el municipio de Guadalajara. Donde la tubería principal del drenaje está quebrada y eso ha provocado que con cada lluvia, el agua se quede estancada, y lo peor es que regresa a sus hogares por los resumideros.

Es voz de la vecina Guillermina Jiménez.

“Estamos tapados de las alcantarillas, o sea, está tapado no hay cómo se le puede decir -¿Llueve y no se va el agua?- Llueve y no se va el agua, sí tenemos que sacarla con un balde -¿De dónde?- Pues de ahí porque se inundan las casas, -¿Se devuelve el agua?- Se regresa, sale por el resumidero del patio, del patio ya se mete y de baño se sale”.

Según la Denuncia, el SIAPA fue a revisar el drenaje quebrado de la calle Tizapán, pero no fue reparado. (Por Gustavo Cárdenas)