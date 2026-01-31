El América logró este sábado su primer triunfo del Torneo Clausura al vencer como local, dos goles por cero al Necaxa, en la continuación de la fecha 4 de la Liga MX.

El uruguayo Bryan Rodríguez y el chileno Víctor Dávila, fueron los anotadores. De esta manera las Águilas llegan a 5 unidades.

Lo malo es que se vienen bajas importantes en el equipo americanista. La directiva hizo oficial la salida del francés Allan Saint-Maximin. Se reporta que se debe tras la situación que sus hijos vivieron al ser víctimas de racismo. Además el Betis de España, ya lanzó una oferta formal para llevarse a Alvaro Fidalgo. (Por Martín Navarro Vásquez)