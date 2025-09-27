¡A lo Atlas! El equipo Rojinegro logró por fin ganar, y Diego Martín Cocca obtuvo su primer triunfo en su regreso a los Zorros, que vencieron 3-2 al Necaxa con anotación de último minuto, en el Estadio Jalisco.

Mateo García , Uros Djurdjevic y Diego González de penal al minuto 94, le dieron la victoria al Atlas, que no ganaba desde la fecha 1.

Por los Rayos descontaron Tomás Jacob y Diber Cambindo. Atlas llega a 10 puntos, y los Rayos se quedan en 9. (Por Martín Navarro Vásquez)