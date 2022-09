Los Pumas despertaron en el Torneo de Apertura y acabaron con la racha de 9 juegos consecutivos sin poder ganar. Este miércoles al continuar la fecha 13 de la Liga MX, los de la UNAM derrotaron por goleada de 4-1 al peor equipo del semestre, los Gallos Blancos, en el estadio de Ciudad Universitaria.

Los goles que por fin pudo celebrar el histórico Dani Alves fueron de Eduardo Salvio (25′) dos de Juan Ignacio Dinenno (62′, 68′) y Jorge Ruvalcaba (90′+3′).

“Siempre ganamos, perdemos o empatamos los felicito por el esfuerzo. Dice que no vamos a parar, que recuerde que me dijo que no vamos a parar. Es una persona de experiencia y en los momentos complicados siempre relucen. Vamos el sábado a Toluca y nos jugamos una final, hay poco tiempo de descanso y a eso apuntamos con la gente de experiencia”, dijo al final del juego el técnico de Pumas, Andrés Lillini. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Pumas)