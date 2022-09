Por mayoría, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, aprobaron la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional para que se incorpore al Ejército. De esta forma y sin aportar argumentos de ningún tipo, Morena y sus aliados seguirán violando la Constitución, asegura la senadora priísta Claudia Ruíz Massieu.

“Yo no he escuchado argumentos, he escuchado descalificaciones, he escuchado dogmas y he escuchado posiciones ideológicas. Argumentos constitucionales, de realidad o de verdad no he escuchado a ninguno de ustedes. Y porque los respeto, les tengo que decir con ese mismo respeto, que me da mucha pena el nivel del debate que he escuchado hoy”.

El dictamen será subido hoy mismo al Pleno para su discusión e inminente aprobación. (Por Arturo García Caudillo)