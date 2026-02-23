Como consecuencia de los incidentes violentos que provocó el abatimiento de Nemesio Oseguera, el Mencho, por primera vez en su historia los 1,900 establecimientos del Mercado de Abastos bajaron la cortina, confirma a Notisistema el presidente de la Unión de Comerciantes, Moisés Ramos.

“Yo creo que es histórica esta fecha porque ni siquiera en temas de covid, cuando estuvimos con temas de salud del covid fue cerrado el mercado. Nosotros mismos pedimos a las autoridades no cerrar, pero en esta ocasuión dado que estaba de por medio la seguridad de los comerciantes, decidimos hacerlo”.

El Mercado de Abastos de Guadalajara es el segundo más grande del país, con una afluencia diaria de 60 mil personas. Sus productos surten a más de 170 mercados de la metrópoli. Moisés Ramos considera que este martes la actividad se regularizará. (Por Gricelda Torres Zambrano)