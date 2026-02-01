El Código Rojo sigue activo en Jalisco y el presidente municipal de Tapalpa, Antonio Morales, declaró para Notisistema que podrían presentarse más episodios de violencia en esa localidad, por lo que pide apoyo al Gobierno del Estado y al federal para mantener un estado de paz y tranquilidad en el Pueblo Mágico.

“¿Se puede venir otra jornada de hechos violentos? Pues nosotros estamos pidiéndole a la población que siga en sus hogares, que permanezca en casa, que si no tiene la necesidad de salir, que no lo haga, para evitar cualquier situación de riesgo. No descartamos que se puedan presentar situaciones así; yo creo que esta situación ya la debe presupuestar el Gobierno del Estado y federal”.

El alcalde de Tapalpa señaló que la seguridad en el Pueblo Mágico está a cargo de la Comisaría municipal; sin embargo, piden el apoyo del Estado y la Federación para que regrese la paz a esa población. (Por Gustavo Cárdenas)