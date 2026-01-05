La audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue reprogramada del nueve de enero al diez de julio en Chicago.

La diligencia busca definir la fecha de su sentencia, luego de que el acusado se declarara culpable tras alcanzar un acuerdo con la justicia estadounidense.

Como parte del convenio, Guzmán López aceptó colaborar de manera plena y veraz con diversas fiscalías federales y pagar ochenta millones de dólares.

Autoridades de Estados Unidos sostienen que él y sus hermanos consolidaron el control del Cártel de Sinaloa.