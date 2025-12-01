En menos de una semana, dos empresarios de distintos sectores fueron asesinados en Jalisco, hechos que para la especialista en temas de seguridad, Lucía Almaraz, envían un mensaje preocupante sobre la impunidad y capacidad operativa del crimen organizado en la entidad.

“En el caso de Alberto Prieto, pues me parece que revela una violencia ya urbanizada, pero también meticulosamente planeada; el ataque contra él y la muerte de su hija y de su escolta, pues fue perpetrado, digamos, como una logística y un despliegue propio de una acción paramilitar. Y en el caso de la privación ilegal de la libertad, y ya homicidio de Adrián Corona, que aconteció en carreteras de Jalisco, pues mira no evidencia otra arista más que la inseguridad en las vialidades intermunicipales. Me parece que son corredores estratégicos incluso para el traslado de mercancías, pero también para el establecimiento de rutas delictivas”.

Ante la ausencia de posicionamiento por parte del gobernador Pablo Lemus sobre ambos homicidios, la experta sostuvo que no deben considerarse hechos aislados, sino evidencia de fallas sistemáticas del Estado para enfrentar a los grupos delictivos. (Por Edgar Flores Maciel)