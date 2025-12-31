La audiencia celebrada este miércoles, en la que se determinaría si se reabre la investigación por tortura y detención arbitraria en el caso de Israel Vallarta Cisneros, se pospuso debido a que no se ha notificado formalmente a Jorge Rosas García, uno de los ex funcionarios señalados.

El juez José Antonio Martínez Alvarado, resolvió que sin la notificación correspondiente no puede fijarse nueva fecha, lo que retrasa la definición sobre si los ex agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación y la entonces Procuraduría General de la República, enfrentarán proceso penal.

La audiencia realizada de manera virtual desde el Reclusorio Sur se mantiene sin fecha definida, en espera de que se cumpla con la notificación pendiente.