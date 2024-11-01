A partir del este jueves 1 de enero del 2026, los empleados de limpia de la Ciudad de México deberán recibir la basura separada previamente, por parte de los habitantes, debido a la implementación del “Plan Cero”; sin embargo, muchas personas aún tienen dudas en torno a la dónde deberán colocar algunos residuos, por ejemplo las heces de los perros.

El “Plan Cero” para reducir la cantidad de residuos en la Ciudad de México contempla un bote Verde para residuos orgánicos, uno Gris para residuos inorgánicos y uno Naranja para residuos inorgánicos no reciclables.