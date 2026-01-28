El músico Alan Parsons anunció que su gira por México se pospone hasta otoño de 2026 debido a problemas de salud. Una lesión en la espalda le impide realizar conciertos y traslados continuos por varias ciudades.

El artista aclaró que no se trata de una cancelación sino de una pausa necesaria para recuperarse y regresar en óptimas condiciones.

La nueva fecha de la presentación de Parsons en Guadalajara será el 23 de octubre en Arena Guadalajara.

Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. También habrá opción de reembolso en el punto de compra original para quienes lo soliciten.

Alan Parsons cerró el comunicado con la promesa de ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas, en las nuevas fechas. (Por Katia Plascencia Muciño)