La Fiscalía General de la República detuvo a Ricardo “N”, despachador del Tren Interoceánico, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre, que dejó 14 personas fallecidas.

La dependencia señaló que el imputado no tenía vigente su licencia ferroviaria al momento del accidente y lo acusa de homicidio y lesiones culposas.

El detenido fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa.

Por el mismo caso también fue detenido el maquinista, Felipe “N”.