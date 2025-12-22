A pesar de que el precio promedio de la gasolina Magna en el país es de 23 pesos con 59 centavos, aún hay gasolineros abusivos que la venden casi a 25 pesos, asegura el titular de la Profeco, Iván Escalante.

“Presentando un precio promedio nacional al 19 de diciembre de 23 pesos con 59 centavos por cada litro de gasolina regular y están los que se siguen volando la barda con los precios. Era ésta de Oxxo gas, 24 pesos con 99 centavos, litro de gasolina en Monterrey, Nuevo León”.

En cambio, el monitoreo de Profeco descubrió que la estación de servicio que más barato vende la gasolina regular, en un precio de 23 pesos con 21 centavos, se encuentra en San Luis Potosí. (Por Arturo García Caudillo)