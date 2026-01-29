Una vacuna oncológica terapéutica diseñada de forma individual para cada paciente, desarrollada en el Hospital Universitario de Ginebra y la Universidad de Ginebra, recibió el Premio Pfizer a la Investigación 2026.
El proyecto, resultado de 15 años de trabajo, entrena al sistema inmunológico para reconocer y combatir tumores propios.
En un primer ensayo en humanos con 34 pacientes con cáncer avanzado y resistente, más de la mitad mostró mejoría clínica sin efectos adversos relevantes.
La vacuna combina células tumorales inactivadas del propio paciente y células modificadas que estimulan la respuesta inmune.
Los investigadores señalaron que aún se requieren estudios a mayor escala y financiamiento para evaluar su eficacia en etapas tempranas y en combinación con otros tratamientos.
