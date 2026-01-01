Mediante una ficha informativa el Instituto Mexicano del Seguro Social, respondió a la denuncia sobre la suspensión de tratamiento de hemodiálisis para pacientes renales en la Clínica 89 de Guadalajara.

En el comunicado el Instituto explica que en el Hospital General de Zona se llevó a cabo una remodelación integral del servicio de hemodiálisis para ofrecer una atención de mayor calidad y que el área reanudó operaciones el 26 de enero de este año.

El documento dice que es falso que se suspendió el servicio durante el periodo de remodelación y que la atención se brindó mediante servicios subrogados extramuros y que a partir de la reapertura los pacientes han sido incorporados de manera gradual a la atención intramuros.

De acuerdo con el IMSS, actualmente el servicio funciona en cinco turnos, los siete días de la semana, garantizando en todo momento la continuidad de la terapia sustitutiva renal. (Por Víctor Montes Rentería)