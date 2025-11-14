La plataforma México Desconocido, en alianza con la Secretaría de Turismo de Jalisco, lanzó en días pasados la primera edición de los premios “Lo Mejor de Jalisco 2025”, que distinguirán a lo más destacado del sector turístico estatal.
Con 24 categorías que abarcan gastronomía, turismo cultural, aventura, bienestar, hospedaje, y figuras clave de la industria, los galardones se definirán por voto abierto del público, que puede elegir a sus favoritos desde el 6 y hasta el 23 de noviembre.
La ceremonia de premiación se realizará el 3 de diciembre en Zapopan, donde se reconocerán las experiencias más sobresalientes del estado. Las votaciones ya están disponibles en la página oficial del certamen: lomejordejalisco.com.
