La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen que plantea endurecer los requisitos para ocupar la titularidad de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), a fin de garantizar perfiles con experiencia acreditada en materia ambiental.

La iniciativa, presentada por la diputada Yussara Canales, establece que la persona titular de la Proepa deberá acreditar al menos cinco años de experiencia previa en temas ambientales. La propuesta surge tras la polémica designación de Iker Frangie, hijo del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, cuya trayectoria se ha vinculado principalmente al derecho inmobiliario y al litigio mercantil.

El dictamen también contempla declarar como Área Natural Protegida al Parque Ecológico Taretan, en Atotonilco el Alto, y obliga a la autoridad a adoptar medidas preventivas inmediatas cuando existan indicios razonables de que una actividad industrial, productiva o extractiva pueda ocasionar daños graves o irreversibles al ambiente.

Asimismo, se aprobó citar a comparecer, como parte de la glosa del primer informe del gobernador Pablo Lemus, a las personas titulares de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, de la Semadet y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, para el 25 de noviembre a las 17:00 horas. (Por Marck Hernández)