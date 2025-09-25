No serán expulsados tampoco serán suspendidos, pero sí habrá sanciones para los 14 estudiantes de la Preparatoria número 13 de la Universidad de Guadalajara que participaron en una riña, detalló la directora del plantel, Cenovia Cervantes Álvarez, quien añadió que no hay fecha definida para que los estudiantes se reintegren a clases presenciales.

“Mire, cuando se dan estos procedimientos, tenemos que tomar el tiempo adecuado para hacer toda la investigación. Si usted se da cuenta, citar a 14 chicos y establecer una serie de preguntas, análisis, retroalimentación, a veces con los papás al final y demás, pues no es una tarea de un día para otro.”

Según la directora de la Prepa 13, todos los padres de familia han sido notificados sobre las medidas precautorias. (Por Gustavo Cárdenas)