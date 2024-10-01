Los Dodgers de los Ángeles ganaron el título Divisional del Oeste en la Liga Nacional tras blanquear a los Diamondbacks de Arizona por 8-0. Encuentro en el que el astro japonés, Shohei Ohtani conectó su cuadrangular 54 de la campaña y empató su marca histórica. El pelotero nipón de 31 años, está a dos jonrones de Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, máximo anotador de la Liga Nacional. Mientras que, el receptor de los Mariners de Seattle, Cal Raleigh, lidera las Grandes Ligas esta campaña con 60 vuelacercas.

De esta manera los Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial, aseguraron su cuarta corona divisional consecutiva y la undécima en 13 temporadas.

La novena que comanda Dave Roberts, cerrará la temporada regular con una serie de tres partidos contra los Marineros en Seattle. (Por Manuel Trujillo Soriano).